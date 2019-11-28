MA COSA È QUEL TACCHINO RIPIENO, TANTO VISTO NEI "FILMS AMERICANI, CHE PRECEDE IL BLACK FRIDAY????

28 Novembre "Thanksgiving day" Giorno del Ringraziamento 2019.("Cenni di storia".......!)Innanzitutto cosa è la festa o meglio il Giorno del Ringraziamento????Ogni in anno il 4' Giovedì di Novembre in...

28 Novembre "Thanksgiving day" Giorno del Ringraziamento 2019.

("Cenni di storia".......!)

Innanzitutto cosa è la festa o meglio il Giorno del Ringraziamento????

Ogni in anno il 4' Giovedì di Novembre in tutti gli Stati Uniti d' America si celebra il giorno del Ringraziamento, ovvero una ricorrenza che ricorda la bontà di DIO usata verso i primi nostri fratelli protestanti inglesi approdati in America.

I Cristiani "separatisti "inglesi coloro che avviarono più avanti" la chiesa evangelica" che arrivarono in America erano scappati dall'Inghilterra in quanto lí, vi era la persecuzione dal professare una religione cristiana con principi più genuini e meno tradizionalisti rispetto alla religione Anglicana "la quale versava addormentata".

I cristiani del tempo cercavano una nuova "Riforma Protestante" nella Riforma stessa, la celebrazione fu celebrata dai coloni "pellegrini" in Massachusetts durante il loro secondo inverno in America nel dicembre 1621.

Il primo inverno a causa del maltempo, carestie e deperimento aveva ucciso 44 dei 102 coloni originali .

A un certo punto la loro razione giornaliera di cibo era scesa a cinque chicchi di mais ciascuno, ma poi arrivò una nave commerciale inaspettata, scambiando loro, pelli di castoro con grano, provvedendo al loro grave bisogno. Il raccolto dell'estate successiva portò speranza e respiro, tanto é che il governatore William Bradford decretò che il 13 dicembre 1621 che fosse accantonato come un giorno di festa e preghiera a DIO L'Eterno, per mostrare la gratitudine dei coloni per essere ancora vivi.

Questi" pellegrini," in cerca di libertà religiosa e opportunità in America, hanno ringraziato Dio per la sua provvigione nel aiutarli a trovare: 20 acri di terra sgombra, per il fatto che non c'erano indiani ostili in quella zona, per la loro nuova libertà religiosa, e per la fornitura alimentare da parte di Dio di un interprete agli indiani di Squanto.

Insieme parteciparono alle celebrazioni con attitudini di feste e giochi che coinvolsero i coloni e più di 80 indiani amichevoli (che si sono aggiunti alla festa portando tacchini selvatici e carne di cervo), le preghiere, i sermoni e i canti di lode sono stati importanti nella celebrazione. Trascorsero tre giorni in feste e preghiere.

Da quel momento in poi, il Giorno del Ringraziamento in U. S. A è stato celebrato come un giorno per ringraziare DIO insieme tutta la famiglia davanti un tavolo con diversi pasti da consumare rigorosamente in famiglia, così da Benedire DIO nell'insieme e di un "sol cuore" per la sua provvidenza gentile e sufficiente. Il presidente Abraham Lincoln accantonò ufficialmente l'ultimo giovedì di novembre, nel 1863, "come un giorno di ringraziamento e di lode al nostro benefico Padre". Nel 1941, il Congresso decretò che dopo il 1941, il quarto giovedì di novembre fosse osservato come Giorno del Ringraziamento e una festa legale.

Lasciando stare anche altre leggende che stanno dietro questa storia, che sia politica o altro.

Il Ringraziamento non è solo un giorno per mangiare la torta di tacchino e zucca come si vede nei films americani .

Era un giorno originariamente dedicato a ricordare e ringraziare Dio (lo scopo é solo questo) per ciò che aveva fatto nel proteggere i primi uomini e donne che erano venuti in America, fuggendo dalla persecuzione religiosa in Europa. Era un tipo di celebrazione del raccolto come quella celebrata dagli ebrei; un giorno per ringraziare per i raccolti che sono stati in grado di raccogliere.

In quanto solo DIO è l'unico che provvede per il benessere del l'uomo !!!

Oltre a ringraziare Dio mentre attraversiamo la vita, è anche una buona idea mettere da parte momenti speciali di gratitudine e ringraziamenti a Gesù.

1 Tessalonicesi cap 5.versi 16-17-18

"Siate sempre gioiosi;

non cessate mai di pregare;

in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi."

Anche in Italia dovrebbe esserci un giorno di raccoglimento per ringraziare solamente la bontà dell'ETERNO creatore del cielo e della terra?

Sicuramente, bisogna fermarsi dedicare del tempo per Ringraziare DIO nelle nostre preghiere non solo un 4 giovedì all'anno, ma ogni giorno. DIO é Eternamente buono.