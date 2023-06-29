MADONNA RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA PER UN’INFEZIONE BATTERICA, TOUR MONDIALE RINVIATO

Madonna, ricoverata in ospedale a New York per un'infezione batterica, non è più intubata e ora sta meglio. Sabato scorso la cantante 64enne stata trovata priva di sensi e portata in un ospedale di Ne...

Madonna, ricoverata in ospedale a New York per un'infezione batterica, non è più intubata e ora sta meglio. Sabato scorso la cantante 64enne stata trovata priva di sensi e portata in un ospedale di New York City. La popstar era impegnata nelle prove senza sosta per il suo prossimo Celebration Tour.

Un portavoce ha detto che le prove, nell'arco di una gironata, sono durate anche 12 ore.

Trovata priva di sensi, la star è stata ricoverata e intubata nel reparto di terapia intensiva. Dopo il miglioramento delle condizioni è stata trasferita in una stanza di un reparto ordinario, dove riceve regolarmente le visite della figlia Lourdes. Il manager di Madonna, Guy Oseary, ha spiegato su Instagram che il ricovero si è reso necessario per una grave infezione batterica. Ha chiarito che la cantante è ancora sotto cura ma è attesa una sua "piena guarigione".

Il Celebration Tour, che doveva iniziare a Vancouver il 15 luglio, è stato per il momento posticipato. Un addetto ai lavori ha assicurato che Madonna non cancellerà la tournée perché "si stava divertendo molto durante le prove".

