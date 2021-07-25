MADRID INTITOLERÀ UNA PIAZZA A RAFFAELLA CARRÀ

"È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid ci sarà una piazza col nome della grande Raffaella Carrà". E' quanto si legge sul profilo Facebook di Raffaella Carrà attualm...

"È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid ci sarà una piazza col nome della grande Raffaella Carrà". E' quanto si legge sul profilo Facebook di Raffaella Carrà attualmente gestito dai familiari della regina della televisione, scomparsa a Roma il 5 luglio scorso spiegando che la proposta, approvata da tutti i partiti ad eccezione di Vox che si è astenuto, è del gruppo municipale Más Madrid. Adesso è diventata realtà. Más Madrid, nel lanciare la proposta che riguarda uno spazio tra i quartieri Chueca e Malasana che non è ancora stato intitolato, ha messo in evidenza il lavoro di una cantante molto impegnata in alcune cause sociali, come i diritti dei lavoratori o il femminismo.

"Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze", ha affermato Mas Madrid.

"L’Italia perde ancora una volta l’occasione di omaggiare per prima la sua più grande artista", si legge sul post di facebook. Anche se in Italia sono state lanciate diverse proposte per omaggiarla, come quella di Milly Carlucci che chiede alla Rai di intitolarle l'Auditorium del Foro Italico dove la Carrà ha condotto tanti spettacoli di successo, tra i quali 'Carramba! Che sorpresa' le cui repliche, andate in onda in queste sere su Rai1, hanno vinto gli ascolti. Cristiano Malgioglio ha chiesto invece di intitolarle gli studi Rai di via Teulada.