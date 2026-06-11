Maestrale in arrivo sulla Sicilia: stop al caldo, temperature giù fino a 6 gradi

Dopo giorni di caldo intenso cambia tutto: aria più fresca in arrivo sull'Isola con vento forte, mare mosso e possibili rovesci sui settori settentrionali.

a Sicilia si prepara a salutare il caldo degli ultimi giorni. Nelle prossime ore è infatti previsto l'arrivo del Maestrale, che porterà una significativa diminuzione delle temperature e condizioni meteo decisamente più fresche rispetto a quelle registrate finora.

Secondo gli esperti, il cambiamento sarà particolarmente evidente lungo il settore centro-settentrionale dell'Isola, dove i valori termici potrebbero diminuire fino a 6 gradi. Il calo inizierà già dalla serata di giovedì, ma sarà soprattutto nella giornata di venerdì che gli effetti dell'aria più fresca si faranno sentire in modo marcato, con temperature inferiori alla media del periodo di circa 3-4 gradi.

L'ingresso del Maestrale sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti. Sul Canale di Sicilia sono attese raffiche anche forti tra la serata di domani e la notte successiva. Di conseguenza aumenterà anche il moto ondoso, con mari mossi o molto mossi e condizioni che potrebbero diventare localmente agitate nello Stretto di Sicilia.

Non si escludono inoltre brevi rovesci lungo i versanti settentrionali e nord-orientali dell'Isola, dove il contrasto tra le masse d'aria potrebbe favorire qualche fenomeno temporaneo.

Per molti siciliani sarà una vera e propria boccata d'ossigeno dopo il caldo degli ultimi giorni. L'arrivo del Maestrale regalerà infatti temperature più gradevoli e un clima decisamente più vivibile, soprattutto nelle ore serali e notturne.