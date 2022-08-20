MAESTRI PASTICCERI CELEBRANO LA LUNA CON ASTRONAUTA PARMITANO

La Luna è da sempre la musa ispiratrice dei grandi artisti.E proprio per celebrarla insieme al talento dei più grandi pasticceri italiani il Maestro Nicola Fiasconaro - che già nel 2007 aveva inviato...

La Luna è da sempre la musa ispiratrice dei grandi artisti.

E proprio per celebrarla insieme al talento dei più grandi pasticceri italiani il Maestro Nicola Fiasconaro - che già nel 2007 aveva inviato nello spazio una selezione di dolci a base di panettone e pasta di mandorle a bordo del Discovery Shuttle della Nasa - ha ideato l'evento "L'Arte Pasticcera oltre i confini dello Spazio".

Ospite d'onore della serata, che si è svolto nel chiostro della chiesa di San Francesco a Castelbuono (Pa), dove ha sede l'azienda Fiasconaro, l'astronauta Luca Parmitano, primo italiano ad aver effettuato attività extra-veicolare e ad aver coperto il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale durante la Expedition 61.

Una manifestazione dedicata all'arte pasticcera che ha visto la partecipazione di Alessandro Dalmasso, il coach torinese della squadra italiana alla Coupe du Monde de la Pâtisserie 2021 di Lione, con i vincitori Andrea Restuccia, Massimo Pica e Lorenzo Puca, e Giuseppe Amato, il miglior Pasticcere del Mondo 2021. Nel corso dell'evento i pasticceri si sono cimentati in creazioni dolciarie ispirate alla Luna e sono stati poi premiati. Un trionfo di specialità dolciarie che ha visto all'opera anche tutti i pasticceri del territorio.

"E' stato un onore celebrare il talento di alcuni dei migliori artisti italiani dell'alta pasticceria in un'occasione così speciale, che ha reso omaggio alla luna nella sua valenza legata al sogno e alla capacità di guardare oltre per superare i confini della creatività, proprio come fanno i migliori pasticceri", ha commentato il Maestro Nicola Fiasconaro