MAESTRO DI MUSICA ARRESTATO A TRAPANI, AVREBBE ABUSATO DI UNA DISABILE

Un maestro di musica di 62 anni è accusato di violenza sessuale ai danni di una disabile.

Le indagini della squadra mobile - che su ordine del gip di Trapani ha arrestato l'uomo - con intercettazioni ambientali e videoriprese, avrebbero accertato i ripetuti abusi ai danni della vittima giudicata completamente incapace in virtù di una sentenza del Tribunale di Trapani.

La donna era stata affidata alla potestà tutoriale della moglie del maestro, che l'avrebbe abusata in uno studio di registrazione dove l'uomo teneva le lezioni. L'indagato è stato portato nel carcere di Trapani. Sono in corso ulteriori indagini per verificare se vi siano altre vittime.

Nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza è stato sequestrato materiale informatico per i successivi accertamenti