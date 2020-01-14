MAFIA A CATANIA E LEGAMI CON I CALABRESI, RETATA CON 38 ARRESTI, COINVOLTO PATERNESE

Blitz antimafia all'alba contro Cosa nostra catanese. Sono 38 le persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale - tra Catania, Siracusa e Palermo - che hanno notificato un'ordinanza di cust...

Blitz antimafia all'alba contro Cosa nostra catanese. Sono 38 le persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale - tra Catania, Siracusa e Palermo - che hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori ed estorsione.

L'indagine, denominata 'Overtrade', condotta dal dicembre 2016 al 2018, ha disvelato le dinamiche criminali interne al clan, operante nell'hinterland etneo, con base operativa a Mascalucia, ed è stata avviata allo scopo di monitorare le attività del gruppo all'indomani della scarcerazione di Salvatore Mazzaglia e del genero Mirko Casesa, entrambi personaggi di vertice nella famiglia di Cosa Nostra catanese Santapaola-Ercolano.

Blitz antimafia contro Cosa nostra etnea, i nomi degli arrestati

IN CARCERE

BATTAGLIA Antonino Sebastiano, nato a Catania il 23.7.1993

CASESA Mirko Pompeo, nato a Catania il 10.3.1983

DE SIMONE Fabio, nato a Siracusa il 2.5.1975

DE SIMONE Maurizio, nato a Siracusa il 9.4.1973

DI SALVO Carmelo, nato a Catania il 17.11.1979

FUSELLI Orazio, nato a Catania il 3.11.1983, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese

LOMBARDO Giuseppe, nato a Palermo il 26.12.1971

MAZZAGLIA Giovanni, nato a Catania il 9.3.1990

SAPIA Vincenzo, nato a Catania il 31.1.1966

SCAVO Davide Lorenzo Sebastiano, nato a Catania il 15.6.1984

SCUDERI Antonino, nato a Catania il 10.3.1965

SGROI Lorenzo, nato a Catania il 9.2.1978

TUCCI Sebastiano Orazio, nato a Catania il 26.9.1973

AGLI ARRESTI DOMICILIARI

CALAFIORE Massimo, nato a Locri (RC) il 23.9.1968, residente a Solarino (SR)

CASTORINA Salvatore, nato a Catania l’11.6.1983

CODISPOTO Francesco, nato a Catania il 30.12.1975

CULLETTA Salvatore, nato a Catania il 18.11.1966

CURRAO Alfio, nato a Adrano (CT) il 4.5.1967

DISTEFANO Maurizio, nato a Catania l’ 11.1.1976

FICHERA Michele Angelo, nato a Catania l’8.11.1966

GIARRUSSO Mariano, nato a Catania il 19.1.1991

MARSALA Marco, nato a Palermo il 9.4.1979, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli

MASCOLINO Giuseppe, nato a Catania il 9.10.1986

MIRAGLIA Rosario, nato a Catania il 17.4.1985

NICOSIA Elena, nata a Catania il 3.10.1984

PELLEGRINO Antonio, nato a Catania il 2.9.1993,

PUGLISI Angelina, nata a Catania il 28.6.1966

RUSSO Carmelo, nato a Catania il 19.8.1955

SAMBATARO Salvatore, nato a Paternò (CT) il 17.7.1984, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Catania Bicocca

SCUDERI Luigi, nato a Catania il 10.11.1988

VACANTE Antonino, nato a Catania il 25.3.1984

VACANTE Dario, nato a Catania il 5.10.1986

ZAGAME Rosario, nato a Catania il 28.11.1972, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli

ZINGALE SILVESTRO, nato a Catania il 12.8.1967

MUSUMECI Davide, nato a Catania il 4.6.1991, residente a Mascalucia in via Vittorio Alfieri n. 7, domiciliato a Mascalucia in via delle Mimose n. 10

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA P.g.

FATUZZO Davide., nato a Catania il 10.2.1976

FAZZEMI Antonino , nato a Catania il 16.2.1980

MAZZAGLIA Agata, nata a Catania il 09.04.1986