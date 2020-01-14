MAFIA A CATANIA E LEGAMI CON I CALABRESI, RETATA CON 38 ARRESTI, COINVOLTO PATERNESE
Blitz antimafia all'alba contro Cosa nostra catanese. Sono 38 le persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale - tra Catania, Siracusa e Palermo - che hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori ed estorsione.
L'indagine, denominata 'Overtrade', condotta dal dicembre 2016 al 2018, ha disvelato le dinamiche criminali interne al clan, operante nell'hinterland etneo, con base operativa a Mascalucia, ed è stata avviata allo scopo di monitorare le attività del gruppo all'indomani della scarcerazione di Salvatore Mazzaglia e del genero Mirko Casesa, entrambi personaggi di vertice nella famiglia di Cosa Nostra catanese Santapaola-Ercolano.
Blitz antimafia contro Cosa nostra etnea, i nomi degli arrestati
IN CARCERE
BATTAGLIA Antonino Sebastiano, nato a Catania il 23.7.1993
CASESA Mirko Pompeo, nato a Catania il 10.3.1983
DE SIMONE Fabio, nato a Siracusa il 2.5.1975
DE SIMONE Maurizio, nato a Siracusa il 9.4.1973
DI SALVO Carmelo, nato a Catania il 17.11.1979
FUSELLI Orazio, nato a Catania il 3.11.1983, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese
LOMBARDO Giuseppe, nato a Palermo il 26.12.1971
MAZZAGLIA Giovanni, nato a Catania il 9.3.1990
SAPIA Vincenzo, nato a Catania il 31.1.1966
SCAVO Davide Lorenzo Sebastiano, nato a Catania il 15.6.1984
SCUDERI Antonino, nato a Catania il 10.3.1965
SGROI Lorenzo, nato a Catania il 9.2.1978
TUCCI Sebastiano Orazio, nato a Catania il 26.9.1973
AGLI ARRESTI DOMICILIARI
CALAFIORE Massimo, nato a Locri (RC) il 23.9.1968, residente a Solarino (SR)
CASTORINA Salvatore, nato a Catania l’11.6.1983
CODISPOTO Francesco, nato a Catania il 30.12.1975
CULLETTA Salvatore, nato a Catania il 18.11.1966
CURRAO Alfio, nato a Adrano (CT) il 4.5.1967
DISTEFANO Maurizio, nato a Catania l’ 11.1.1976
FICHERA Michele Angelo, nato a Catania l’8.11.1966
GIARRUSSO Mariano, nato a Catania il 19.1.1991
MARSALA Marco, nato a Palermo il 9.4.1979, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli
MASCOLINO Giuseppe, nato a Catania il 9.10.1986
MIRAGLIA Rosario, nato a Catania il 17.4.1985
NICOSIA Elena, nata a Catania il 3.10.1984
PELLEGRINO Antonio, nato a Catania il 2.9.1993,
PUGLISI Angelina, nata a Catania il 28.6.1966
RUSSO Carmelo, nato a Catania il 19.8.1955
SAMBATARO Salvatore, nato a Paternò (CT) il 17.7.1984, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Catania Bicocca
SCUDERI Luigi, nato a Catania il 10.11.1988
VACANTE Antonino, nato a Catania il 25.3.1984
VACANTE Dario, nato a Catania il 5.10.1986
ZAGAME Rosario, nato a Catania il 28.11.1972, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli
ZINGALE SILVESTRO, nato a Catania il 12.8.1967
MUSUMECI Davide, nato a Catania il 4.6.1991, residente a Mascalucia in via Vittorio Alfieri n. 7, domiciliato a Mascalucia in via delle Mimose n. 10
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA P.g.
FATUZZO Davide., nato a Catania il 10.2.1976
FAZZEMI Antonino , nato a Catania il 16.2.1980
MAZZAGLIA Agata, nata a Catania il 09.04.1986