Mafia Capitale arriva a Catania

Perquisizioni alla società che gestisce il CARA di Mineo: LA NOTA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA ETNEA

95047.it Personale appartenente al Reparto Operativo C.C. di Catania unitamente a Pubblici Ministeri in servizio presso la Procura etnea e in coordinamento con la Procura della Repubblica di Roma, che esegue contemporaneamente provvedimenti sul territorio nazionale, sono da stamattina impegnati in molteplici perquisizioni presso le sedi degli uffici interessati, tra cui quelle del Consorzio “Sol Calatino – Società Cooperativa Sociale”, inserito nell’A.T.I. che si occupa delle gestione dei servizi all’interno del C.A.R.A. di Mineo (CT) nonché presso i locali della Provincia Regionale di Catania, attività condotte nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti per l’affidamento dei servizi al Cara di Mineo.

L’attività di indagine è finalizzata a verificare se gli appalti per la gestione del CARA siano stati strutturati dal soggetto attuatore al fine di favorire l’ATI condotta dalla cooperativa catanese SISIFO così come emerso anche nelle indagini della Procura di Roma, con la quale è costante il coordinamento delle indagini.