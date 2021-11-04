MAFIA, DIA DI CATANIA SEQUESTRA BENI PER 100 MILIONI A EX RE DEI RIFIUTI https://www.95047.it/mafia-dia-di-catania-sequestra-beni-per-100-milioni-a-ex-re-dei-rifiuti/

Finisce sotto sequestro l'impero aziendale e societario da oltre cento milioni di euro padre e figlio, gestori in passato della più grande discarica della Sicilia, nel territorio di Lentini.

Sono stati gli uomini della Dia a eseguire il provvedimento emesso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania.

Nel corso della complessa indagine sarebbero stati accertati legami tra i Paratore ed esponenti di primissimo piano del clan mafioso Santapaola Ercolano. I Paratore sono già stati indagati nell'operazione 'Piramidi' e successivamente giudicati e condannati.

I particolari saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà nella sede della Dia di Catania, alle 11, con il vicedirettore operativo, generale Nicola Altiero, e il capo centro Carmine Mosca.