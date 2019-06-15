MAFIA, DROGA ED ESTORSIONI, BLITZ DELLA MOBILE DI CATANIA
La Polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di gruppo criminale che nell'hinterland del capoluogo etneo aveva il controllo del traffico di stupefacenti e imponeva il 'pizzo'.
I reati ipotizzati, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed estorsioni con l'aggravante di avere avere agito col metodo mafioso per favorire il clan.
Le indagini della squadra mobile sono state coordinate dalla Dda della Procura di Catania.
I particolari dell'operazione saranno illustrati dal procuratore Carmelo Zuccaro durante un incontro con i giornalisti, cui parteciperà anche il questore Mario Della Cioppa, che si terrà alle 10 nella sala stampa della Procura.