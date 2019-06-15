MAFIA, DROGA ED ESTORSIONI, BLITZ DELLA MOBILE DI CATANIA

La Polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di gruppo criminale che nell'hinterland del capoluogo etneo aveva il controllo del traffico di stupefacenti e imponeva il 'pizzo...

A cura di Redazione 15 giugno 2019 08:35

