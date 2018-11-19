MAFIA E SCOMMESSE ON LINE, ALTRI 36 ARRESTI DELLA MOBILE DI CATANIA IN MEZZA SICILIA

Su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Catania, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare personale e reale, emessa in data 17 novembre 2018 dal gip del Trib...

Su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Catania, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare personale e reale, emessa in data 17 novembre 2018 dal gip del Tribunale di Catania, nei confronti di 29 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tra cui l’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, la truffa aggravata ai danni dello Stato, il riciclaggio, l’intestazione fittizia di beni, nonché per il connesso reato-fine di truffa ai danni dello Stato in concorso per aver svolto una funzione strumentale e agevolatrice nei confronti dell’associazione per delinquere di stampo mafioso denominata Cappello – Bonaccorsi, consentendone, in maniera determinante, l’infiltrazione e la connessa espansione nel settore dei giochi e delle scommesse on line.

Nei confronti di 7 ulteriori indagati che, in esecuzione del decreto di fermo emesso in data 12 novembre 2018, sono stati catturati in territorio di Siracusa, a Ribera (in provincia di Agrigento), a Messina, a Gela (in provincia di Caltanissetta) e a Vittoria (in provincia di Ragusa), i giudici per le indagini preliminari territorialmente competenti hanno applicato, su conforme richiesta degli uffici di Procura, la misura della custodia cautelare in carcere.

Le indagini condotte dalla squadra mobile di Catania e dal servizio centrale operativo hanno evidenziato l’esistenza di una consolidata organizzazione criminale che, sotto l’egida del clan catanese Cappello – Bonaccorsi, era dedita alla gestione di numerose agenzie di scommesse presenti sull’intero territorio siciliano e la progressiva e pervasiva infiltrazione e la connessa espansione nel settore dei giochi e delle scommesse on line.

Nel corso dell’operazione è stata data esecuzione al sequestro preventivo di 20 agenzie di scommesse, ricadenti nelle province di Catania, Siracusa, Caltanissetta e Ragusa.

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà negli uffici della Procura della Repubblica di Catania in viale XX Settembre alle ore 10.