Mafia e traffico di droga a Catania: altri 10 arresti nell’inchiesta sul clan Carcagnusi

Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero avuto un ruolo nella cessione e nell'acquisto di sostanze stupefacenti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Catania.

Nella giornata di ieri, su disposizione di questa Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura custodiale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, al termine degli interrogatori preventivi, nei confronti di 10 soggetti che, nel corso delle indagini in corso, sono stati ritenuti – ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna – gravemente indiziati dei delitti di cessione o acquisto di sostanze stupefacenti.

Il predetto provvedimento, cui la Squadra Mobile di Catania, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, ha dato esecuzione con il supporto degli omologhi Uffici di Palermo e Reggio Calabria, fa seguito agli interrogatori preventivi del 18 giugno u.s. e si ricollega a quello già emesso ed eseguito lo scorso 8 giugno, nei confronti di 20 soggetti, raggiunti da misura cautelare per i delitti di associazione di tipo mafioso, con l’aggravante dell’essere l’associazione armata, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà derivanti dall’esistenza sul territorio dell’organizzazione mafiosa clan dei “Carcagnusi”, affiliata a “Cosa Nostra” catanese e al fine di agevolare l’attività dell’associazione medesima, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi da guerra, armi comuni da sparo e armi clandestine, con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà di cui all’art. 416 bis 1 c.p. e tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto in luogo pubblico di armi clandestine.