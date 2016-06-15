95047

Mafia e massoneria: colpo al clan Ercolano

Operazione della Guardia di Finanza

15 giugno 2016 08:02
95047.it Dalle prime luci dell’alba, la Guardia di Finanza di Catania sta eseguendo misure cautelari personali nei confronti di 6 appartenenti alla cosca Ercolano, tra cui il reggente Aldo Ercolano, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e turbata libertà degli incanti.
I particolari dell’operazione, nel corso della quale sono emersi anche contatti tra esponenti di una loggia massonica e Cosa Nostra catanese, verrano resi noti nel corso della giornata.

