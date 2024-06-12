MAFIA. OPERAZIONE TRA LE PROVINCE DI RAGUSA E CATANIA: 16 ARRESTI
Un'operazione antimafia coordinata dalla Dda etnea è in corso a Vittoria, nel Ragusano.Finanzieri del Gico del nucleo di polizia economico finanziaria di Catania e carabinieri del nucleo investigativo...
Finanzieri del Gico del nucleo di polizia economico finanziaria di Catania e carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Ragusa stanno eseguendo nei confronti di 16 persone un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa del gip del capoluogo etneo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.
Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio, e illecita concorrenza con minaccia o violenza.
I particolari sull'operazione in corso saranno resi noti durante un incontro con i giornalisti che si terrà alle 10:30 nella sala conferenze della Procura distrettuale di Catania.