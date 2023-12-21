MAGICO CONCERTO DI NATALE ALL'INSEGNA DELL'ARMONIA DELL'IC DON MILANI DI PATERNÒ

Nel pomeriggio di ieri, la chiesa di Santa Barbara a Paternò si è trasformata in uno scenario di magia e melodia grazie al grande successo del Concerto di Natale dell'Orchestra dell'Istituto Comprensi...

Nel pomeriggio di ieri, la chiesa di Santa Barbara a Paternò si è trasformata in uno scenario di magia e melodia grazie al grande successo del Concerto di Natale dell'Orchestra dell'Istituto Comprensivo Don Milani.

Sotto la direzione di Valerio Virgillito, docente di percussioni e direttore dell'orchestra, il concerto ha visto esibirsi i ragazzi di strumento di alto calibro.

Claudia Fassiolo alla chitarra, Lucia Distefano al violino e Sebastiano Paladino al pianoforte, oltre ad occuparsi dell'accompagnamento dei cori, hanno regalato al pubblico un'esperienza musicale straordinaria.

I cori, curati dai responsabili Clementina Anello per la scuola primaria e Barbara Rizzo per la scuola secondaria, hanno arricchito ulteriormente l'atmosfera natalizia, trasmettendo emozioni uniche grazie alle voci degli studenti.

Il prof. Marcello La Venia ha brillantemente presentato l'evento, introducendo il talento dei giovani musicisti e sottolineando l'importanza dell'educazione musicale.

Il preside, il prof. ingegnere Carmelo Santagati, ha elogiato l'impegno e il talento degli studenti e degli insegnanti coinvolti nell'organizzazione dell'evento.

Presente all'evento , Patrizia Virgillito, rappresentante dell'amministrazione comunale e assessore alla pubblica istruzione, che ha sottolineato l'importanza di iniziative culturali che arricchiscono la comunità.

Il Concerto di Natale dell'IC Don Milani ha dimostrato ancora una volta che l'arte e la musica possono unire le persone, diffondendo gioia e condividendo la magia delle festività.