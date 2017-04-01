PATERNO' MAGNATE CINESE IN CITTÀ' PER ACQUISTARE LE "SALINELLE"Il ricco signor Chai Sghei, vuole realizzare un grande centro commercialeE' stato avvistato a Paternò, deciso ad acquistare tutta l'are...

PATERNO' MAGNATE CINESE IN CITTÀ' PER ACQUISTARE LE "SALINELLE"

Il ricco signor Chai Sghei, vuole realizzare un grande centro commerciale

E' stato avvistato a Paternò, deciso ad acquistare tutta l'area delle salinelle. Stiamo parlando di uno degli uomini più ricchi della Cina e tra i primi 100 al mondo. IL magnate cinese Chai Sghei, oggi è in città, dove ha voluto vedere l'area delle Salinelle, su cui vorrebbe costruire il più grande China Mercato d'Italia. All'uomo è stato detto che l'area è sottoposta a vincolo storico culturale, ma ha chiaramente detto che con i suoi soldi (tanti) può superare qualsiasi ostacolo, e il suo progetto già pronto, che darebbe lavoro a tante persone (si prevedono 400 - 500 assunzioni), sarebbe compatibile con l'area, con dei pavimenti in vetro per passare sopra le salinelle ed ammirare lo spettacolare paesaggio. Il signor Chai Sghei, oggi sarà al Palazzo comunale, dove farà la sua domanda di acquisto del terreno. Si parla di una offerta di circa 25 milioni di euro, che potrebbero essere un toccasana per il Comune. Si attendono ulteriori sviluppi, per il momento trapela poco o nulla, tranne il fatto che il signor Chai è rimasto entusiasta dell'area delle Salinelle e dei pesci che vi nuotano.