MALETTO. 64ENNE CON IL REDDITO DI CITTADINANZA COLTIVAVA 35 PIANTE DI CANNABIS

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Randazzo, insieme ai colleghi dello squadrone “Cacciatori di Sicilia”, hanno arrestato un 64enne di Bronte accusato di coltivare cannabis. I milit...

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Randazzo, insieme ai colleghi dello squadrone “Cacciatori di Sicilia”, hanno arrestato un 64enne di Bronte accusato di coltivare cannabis. I militari avevano avuto delle informazioni su una possibile attività sospetta nelle campagne di Maletto e, circoscritta la zona d’interesse, hanno battuto palmo a palmo quei terreni fino a localizzare una piantagione di canapa indiana in contrada Musa, nascosta tra la vegetazione nonostante le piante di cannabis arrivassero addirittura all’altezza di 3,50 metri.

Per individuare il responsabile della coltivazione i miliari, sin dall’alba successiva, si sono nascosti tra la vegetazione. Poco dopo le 9 è arrivato il 64enne, facendosi strada lungo un percorso da lui conosciuto ed ostruito da rami.

E' stato possibile contestargli la presenza di 35 piante di cannabis indica. C'erano anche fertilizzanti, un recinto per evitare che gli animali al pascolo potessero cibarsi della preziosa coltura ed un complesso sistema di irrigazione con i relativi tubi occultati sottoterra o con pietre. Il terreno era intestato al suo defunto nonno. L’autorità giudiziaria, in esito all’udienza di convalida, ha convalidato l’arresto disponendo la permanenza del 64enne ai domiciliari.

L'uomo risulta essere percettore di reddito di cittadinanza.