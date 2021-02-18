95047

MALETTO: INCENDIO MINACCIA ABITAZIONE E DISTRUGGE DUE AUTO

18 febbraio 2021 22:28
La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è stata allertata intorno le ore 20,00 di oggi per l'incendio di due autovetture che stava per coinvolgere un'abitazione vicina sulla SS284 del Comune di Maletto (CT).

Sul posto è intervenuta la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo e quella dei Vigili del Fuoco Volontari di Maletto.

L'incendio aveva già coinvolto due autovetture, una tettoia e minacciava direttamente un'abitazione adiacente.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse anche all'interno dell'abitazione.

I luoghi sono stati messi in sicurezza e sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.

Non risultano persone coinvolte.

