MALETTO: INCENDIO MINACCIA ABITAZIONE E DISTRUGGE DUE AUTO

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è stata allertata intorno le ore 20,00 di oggi per l'incendio di due autovetture che stava per coinvolgere un'abitazione vicin...

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è stata allertata intorno le ore 20,00 di oggi per l'incendio di due autovetture che stava per coinvolgere un'abitazione vicina sulla SS284 del Comune di Maletto (CT).

Sul posto è intervenuta la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo e quella dei Vigili del Fuoco Volontari di Maletto.

L'incendio aveva già coinvolto due autovetture, una tettoia e minacciava direttamente un'abitazione adiacente.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse anche all'interno dell'abitazione.

I luoghi sono stati messi in sicurezza e sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.

Non risultano persone coinvolte.