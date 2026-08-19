Maletto, incendio nella notte in contrada Feudo Soprano: fienile in fiamme, animali messi in salvo

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono intervenuti, la notte scorsa, in contrada Feudo Soprano, sul territorio di Maletto, per un incendio che ha interessato un fienile.



Sul posto è intervenuta la squadra del Distaccamento di Randazzo.

All’arrivo dei soccorritori, l’incendio si era già generalizzato e stava interessando diverse rotoballe stoccate all’aperto e una parte del terreno circostante.



La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta ha avviato le operazioni di contenimento e spegnimento, riuscendo a mettere in salvo gli animali presenti nella proprietà e non direttamente coinvolti nell’incendio.



L’intervento è proseguito con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.



Sul posto era presente anche personale del Corpo Forestale regionale, intervenuto con propri mezzi a supporto delle operazioni.



Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento