MALETTO: Uccisa in casa con una botta alla testa

I carabinieri stanno sentendo il figlio della vittima, come persona informata sui fatti, che sembra fosse in casa con la donna.

I militari dell'Arma erano intervenuti dopo la segnalazione della figlia della vittima che ieri sera aveva telefonato alla madre senza avere risposta. Il suo allarme ha fatto scoprire il cadavere.

Indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo, coordinati dalla Procura di Catania.