MALETTO, UNA PIAZZA PER DUE VIGILI DEL FUOCO EROI

Da ieri, una piazza del comune di Maletto è intitolata in memoria dei vigili del fuoco Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, caduti nell'adempimento del loro dovere a causa di un'esplosione di gas mentre svolgevano attività di soccorso, il 20 marzo dello scorso anno, in via Garibaldi a Catania.

La cerimonia è stata presenziata dal Sottosegretario Sen. Stefano Candiani, in rappresentanza del Ministro dell'Interno.

Alla cerimonia, oltre al Sindaco ed alle autorità civili e religiose locali, hanno partecipato il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, ing. Gaetano Vallefuoco e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, ing. Giuseppe Verme.

L'evento ha coinciso con la ricorrenza del ventesimo anniversario della istituzione del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Maletto.

«Il Corpo dei Vigili del fuoco – ha dichiarato il sottosegretario – è una famiglia straordinaria che lavora in squadra e sempre in squadra raccoglie oneri ed onori.

I Vigili sono un orgoglio per l’intera comunità italiana».