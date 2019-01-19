MALTA: Perde l’aereo e insulta i poliziotti, condannato un siciliano

Ha minacciato e insultato due agenti di polizia all’aeroporto di La Valletta dopo aver perso un volo: il tribunale lo ha condannato a una multa di 1000 euro.Un trentanovenne siciliano, Davide D. origi...

Ha minacciato e insultato due agenti di polizia all’aeroporto di La Valletta dopo aver perso un volo: il tribunale lo ha condannato a una multa di 1000 euro.

Un trentanovenne siciliano, Davide D. originario di Taormina, si è presentato in ritardo al gate dell’aeroporto di Malta e ha così scoperto di aver perso il volo che lo doveva riportare a casa. A quel punto si sarebbe alterato alla presenza di due agenti di polizia, tanto da finire per direttissima davanti a un giudice.





Davanti alla corte, mercoledì 16 gennaio, ha ammesso la propria colpevolezza ed è stato condannato a tre mesi di carcere con la pena sospesa dalla condizionale e al pagamento di una multa di 1000 euro. Non è la prima volta che sentiamo notizie del genere che riguardano nostri connazionali, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”. Sempre più spesso, infatti, capita di essere costretti a leggere notizie di cronaca del genere che confermano la sottovalutazione delle conseguenze penali che possono derivare per chi viaggia all’estero da quello che potrebbe apparire come un semplice alterco.