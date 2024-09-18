MALTEMPO A FOGGIA, MORTO VIGILE DEL FUOCO: TRAVOLTO DALL’ACQUA PER SALVARE ALTRE VITE

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è in lutto per la tragica perdita del caporeparto Antonio Ciccorelli, disperso durante un'operazione di soccorso nella provincia di Foggia. Il suo corpo senza v...

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è in lutto per la tragica perdita del caporeparto Antonio Ciccorelli, disperso durante un'operazione di soccorso nella provincia di Foggia.

Il suo corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco all'interno dell'auto di servizio, travolta dalla piena di un torrente sulla SS89, tra San Severo e Apricena.

La vettura è stata trascinata a valle mentre Ciccorelli e il suo collega stavano intervenendo per prestare soccorso durante l'ondata di maltempo che ha colpito la zona.

Mentre il collega di Ciccorelli è riuscito a mettersi in salvo abbandonando l'auto, riportando ferite non gravi, per il caporeparto non c'è stato nulla da fare. Nonostante i disperati tentativi di salvataggio, il corpo è stato trovato all'interno dell'abitacolo, tragicamente privo di vita.

Il capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Renato Franceschelli, e il capo del Corpo, Carlo Dall’Oppio, hanno espresso profondo cordoglio per la perdita di Ciccorelli.

Insieme a tutti i Vigili del Fuoco d’Italia, hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla famiglia della vittima e ai colleghi del comando di Foggia, uniti nel dolore per la scomparsa di un uomo che ha sacrificato la sua vita per il bene della comunità.

Questa tragica vicenda sottolinea ancora una volta i rischi che i Vigili del Fuoco affrontano ogni giorno, spesso mettendo a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri. Il sacrificio di Antonio Ciccorelli rimarrà nella memoria collettiva del Corpo, che oggi piange un altro eroe caduto in servizio.