MALTEMPO A PATERNÒ: IL VENTO ABBATTE UN LAMPIONE E UNA PALMA, DANNI ALLE AUTO

Il maltempo che sta colpendo la Sicilia in questa giornata di allerta rossa ha già causato i primi danni a Paternò. Raffiche di vento particolarmente forti hanno provocato due episodi significativi in...

A cura di Redazione 17 gennaio 2025 14:23

