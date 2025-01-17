MALTEMPO A PATERNÒ: IL VENTO ABBATTE UN LAMPIONE E UNA PALMA, DANNI ALLE AUTO
Il maltempo che sta colpendo la Sicilia in questa giornata di allerta rossa ha già causato i primi danni a Paternò. Raffiche di vento particolarmente forti hanno provocato due episodi significativi in città, fortunatamente senza feriti.
In piazza della Regione, un lampione è stato abbattuto dalla forza del vento, cadendo su un'auto parcheggiata e danneggiandola seriamente.
Non lontano, in piazza Santa Barbara, una delle imponenti palme presenti nella zona è stata sradicata e si è schiantata anch'essa su un'auto.
Nonostante i danni materiali, non si segnalano feriti in entrambi i casi.
Le autorità locali invitano la popolazione alla massima prudenza, evitando di uscire di casa se non strettamente necessario e prestando attenzione agli oggetti e alle strutture esposte al vento.
L'allerta meteo rimane in vigore per tutta la giornata, con previsioni di ulteriori raffiche di vento, forti piogge e possibili disagi sul territorio.