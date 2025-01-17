MALTEMPO A PATERNO': OLTRE 500 UTENZE SENZA LUCE DA ORE, DISAGI PER I RESIDENTI

Le forti piogge che continuano a flagellare la Sicilia hanno messo a dura prova le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate senza sosta su tutto il territorio per far fronte ai danni causati dal maltem...

Le forti piogge che continuano a flagellare la Sicilia hanno messo a dura prova le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate senza sosta su tutto il territorio per far fronte ai danni causati dal maltempo. Dalle 00:00 alle 18:00 del 17 gennaio 2025, sono stati effettuati 87 interventi nella provincia di Catania, con altre 18 operazioni ancora in corso e 104 interventi da espletare.

Il maltempo ha provocato danni anche a Paternò, dove raffiche di vento particolarmente forti hanno causato incidenti e danneggiato diverse proprietà. Fortunatamente, al momento non sono segnalate persone coinvolte. Tuttavia, il maltempo continua a creare disagi su tutto il territorio.

I danni segnalati finora a Paternò

Piazza della Regione : Un lampione è stato abbattuto dalla forza del vento, cadendo su un'auto parcheggiata e danneggiandola gravemente. La ditta incaricata della pubblica illuminazione è intervenuta tempestivamente per la rimozione e la messa in sicurezza.

: Un lampione è stato abbattuto dalla forza del vento, cadendo su un'auto parcheggiata e danneggiandola gravemente. La ditta incaricata della pubblica illuminazione è intervenuta tempestivamente per la rimozione e la messa in sicurezza. Piazza Nassirya : Un grosso ramo è caduto su un'auto, danneggiandola.

: Un grosso ramo è caduto su un'auto, danneggiandola. Piazza Santa Barbara : Una delle imponenti palme della zona è stata sradicata e si è schiantata su un'auto.

: Una delle imponenti palme della zona è stata sradicata e si è schiantata su un'auto. Via delle Arti e dei Mestieri : Un albero è stato abbattuto, ostruendo la carreggiata prima del supermercato e creando disagi alla circolazione.

: Un albero è stato abbattuto, ostruendo la carreggiata prima del supermercato e creando disagi alla circolazione. Via Scala Vecchia: La scatoletta della fibra ottica si è staccata, creando disservizi ai clienti della zona.

Inoltre, sono segnalati guasti alla linea elettrica in diverse zone di Paternò. I primi disservizi sono iniziati nel pomeriggio del 17 gennaio 2025, intorno alle ore 15, causando disagi ai residenti.

Numerose segnalazioni sono giunte da cittadini che lamentano l’assenza di corrente in varie aree della città, tra cui Via Emanuele Bellia, Piazza Nassirya e la zona via dei Mulini. L’interruzione dell’elettricità ha avuto ripercussioni anche sulla fornitura d’acqua.

I tecnici di Enel Distribuzione sono intervenuti tempestivamente e stanno lavorando per ripristinare il servizio. Sul sito e-distribuzione.it è stato segnalato che ci sono circa 20 guasti che stanno coinvolgendo oltre 200 utenze.

Si sta facendo il possibile per risolvere il problema nel minor tempo possibile e ridurre i disagi per i cittadini. I residenti, in particolare le famiglie con bambini piccoli, sono preoccupati e in attesa di ulteriori aggiornamenti.