Maltempo. A Paternò, scatta il C.O.C.: chiusi i parchi, scuole in attesa delle valutazioni della Protezione Civile

La Commissione Straordinaria informa la cittadinanza che, a seguito del comunicato di preallertamento diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, dalle prime ore di lunedì 19 gennaio...

La Commissione Straordinaria informa la cittadinanza che, a seguito del comunicato di preallertamento diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e per l’intera giornata di martedì 20 gennaio è prevista una fase di maltempo di forte intensità sull’intero territorio regionale, con possibili effetti anche sul territorio comunale di Paternò.

Le previsioni

In particolare, sono attesi:

venti forti o di burrasca dai quadranti orientali ( Levante e Scirocco );

dai quadranti orientali ( ); precipitazioni abbondanti, con possibili criticità di carattere idrogeologico.

Nelle more dell’emissione degli avvisi meteo ufficiali, il Dipartimento Regionale ha ritenuto necessario attivare una fase di preallertamento preventivo, al fine di consentire un’adeguata preparazione delle strutture operative e ridurre i potenziali rischi per la popolazione.

A tal proposito, con ordinanza n. 3 del 17/01/2026, è stata disposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.).

Raccomandazioni alla popolazione

Si invita la cittadinanza ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza, in particolare:

evitare spostamenti non strettamente necessari durante le fasi di maggiore intensità dei fenomeni;

durante le fasi di maggiore intensità dei fenomeni; non sostare o transitare in prossimità di sottopassi, torrenti, impluvi, pendii instabili e aree soggette ad allagamenti ;

e aree soggette ad ; prestare particolare attenzione a ponteggi, impalcature, cantieri edili e opere provvisorie, evitando la permanenza nelle aree sottostanti;

e opere provvisorie, evitando la permanenza nelle aree sottostanti; verificare e mettere in sicurezza ponteggi, teli, reti, recinzioni di cantieri ed elementi temporanei esposti all’azione del vento;

ponteggi, teli, reti, recinzioni di cantieri ed elementi temporanei esposti all’azione del vento; mettere in sicurezza arredi e suppellettili esterne (vasi, fioriere, tende, coperture leggere) e qualsiasi oggetto che possa essere sollevato o trascinato dal vento da balconi, terrazzi, lastrici solari e cortili.

Attività scolastiche

In considerazione dei successivi comunicati del Dipartimento della Protezione Civile, la Commissione valuterà l’eventuale sospensione delle attività didattiche dei plessi scolastici presenti sul territorio comunale.

Ogni decisione sarà tempestivamente comunicata attraverso i canali istituzionali ufficiali.

Chiusura aree pubbliche

A scopo esclusivamente prudenziale, in relazione alle condizioni meteorologiche previste:

parchi e aree verdi pubbliche comunali resteranno temporaneamente chiusi al pubblico.

Informazioni e segnalazioni

Per informazioni o segnalazioni di situazioni di potenziale pericolo è possibile contattare il Comando di Polizia Locale al numero 095 7970322.

Attività comunali

La cittadinanza è invitata a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali diramate dal Comune e dagli organi di Protezione Civile e a collaborare responsabilmente.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti in relazione all’evoluzione del quadro meteorologico.