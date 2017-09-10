MALTEMPO, ALLERTA ARANCIONE DOMANI PER CATANIA
Emesso pochi minuti fa il bollettino della protezione civile, che prevede in Sicilia a partire da stanotte per l'interna giornata di domani, allerta gialla e arancione, a seconda della aree.
In particolare, Catania rientra sia nella zona H che nella I, in particolare, il territorio settentrionale del Catanese è soggetto al livello di preallerta arancione.
Secondo il Centro funzionale multi-rischio regionale si prevedono dunque fenomeni temporaleschi che potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, forte vento e mare localmente mosso.