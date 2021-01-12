MALTEMPO: ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE,IN ARRIVO VENTI FORTI SULLA SICILIA

Dalle prossime ore, intensi flussi freddi provenienti dal nord-atlantico interesseranno i nostri settori più occidentali, con marcato rinforzo dei venti di fohn sul nord-ovest e di maestrale sulle nos...

Dalle prossime ore, intensi flussi freddi provenienti dal nord-atlantico interesseranno i nostri settori più occidentali, con marcato rinforzo dei venti di fohn sul nord-ovest e di maestrale sulle nostre due isole maggiori.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 12 gennaio, venti da forti a burrasca di fohn su valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, con particolare riguardo alle zone alpine.

Dalle prime ore di domani si prevedono venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, nord occidentali su Sardegna e Sicilia, in particolare sui settori occidentali e costieri. Attese mareggiate lungo le coste esposte.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.