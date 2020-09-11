MALTEMPO, ALLERTA GIALLA DOMANI DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LA REGIONE SICILIA

È allerta meteo su tutta la Sicilia per la giornata di domani sabato 12 settembre. In base alle previsioni meteo disponibili, infatti, il dipartimento nazionale della protezione civile ha emesso per l...

È allerta meteo su tutta la Sicilia per la giornata di domani sabato 12 settembre. In base alle previsioni meteo disponibili, infatti, il dipartimento nazionale della protezione civile ha emesso per la giornata di domani una allerta gialla di ordinaria criticità sia per rischio temporali sia rischio idrogeologico per tutti i settori dell'Isola. Sarà dunque una giornata di sabato all'insegna del maltempo per la Sicilia dove è attesa pioggia diffusa e temporali anche intensi che potranno dare vita a fenomeni di accumulo acqua anche importanti che potrebbero creare disagi alla popolazione.

. Tutta colpa di un vortice ciclonico che si è stabilizzato sulla Sardegna provocando rovesci, temporali e locali nubifragi su alcune regioni d'Italia. Il fenomeno atmosferico si sta lentamente muovendo proprio verso la Sicilia dove già nel pomeriggio-sera di venerdì si assisterà a fenomeni di maltempo intensi e generalmente condizioni meteorologiche molto instabili.