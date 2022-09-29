Maltempo, allerta gialla in Sicilia per la giornata di domani 30 Settembre 2022

Si estende il fronte temporalesco in Sicilia e l’allerta gialla interessa tutta l’isola a partire da oggi pomeriggio. Lo rende noto la protezione civile regionale attraverso l’avviso per il rischio me...

Si estende il fronte temporalesco in Sicilia e l’allerta gialla interessa tutta l’isola a partire da oggi pomeriggio. Lo rende noto la protezione civile regionale attraverso l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico 22272 diramato poco fa e valido fino alle 24 di venerdì 30 settembre.

Nel bollettino viene descritta l’evoluzione delle condizioni meteo nell’isola. L’allerta gialla è estesa a tutte le province siciliane.

Per domani , venerdì 30 settembre, l'avviso prevede precipitazioni: Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Cielo nuvoloso sulle Isole Eolie, con nubi in aumento nel corso del pomeriggio/sera con possibili precipitazioni, specie sui settori a ovest e a nord dell’arcipelago.

Secondo l’avviso, i mari saranno molto mossi soprattutto i bacini occidentali e, localmente, lo Ionio. Tendente al molto mosso, invece, lo Stretto di Messina. Venti localmente forti meridionali sui settori occidentali, tendenti a forti orientali sui settori meridionali. Le temperature, invece, sono previste in sensibile aumento.