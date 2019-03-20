MALTEMPO, ALLERTA GIALLA IN SICILIA: VENTI DI BURRASCA E MAREGGIATE

Un’area depressionaria posizionata tra Algeria e Tunisia determinerà una temporanea fase di maltempo sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, associata ad una intensificazione dei venti dai quad...

Un’area depressionaria posizionata tra Algeria e Tunisia determinerà una temporanea fase di maltempo sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, associata ad una intensificazione dei venti dai quadranti orientali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla sera di oggi, mercoledì 20 marzo, venti da forti a burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia e sulla Calabria, in particolare sui settori ionici, con mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 21 marzo, allerta gialla sui versanti ionico e tirrenico meridionali della Calabria e sulla Sicilia.

A seguito di tali previsioni, di possibili condizioni meteo avverse, il COMUNE DI PATERNO' ha già allertato le necessarie strutture di protezione civile comunale al fine di un attento monitoraggio dell’evolversi della situazione meteo.

Sara nostra cura comunicare ulteriori aggiornamenti sulla base delle comunicazioni che perverranno, dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile e che saranno rese note sul sito internet del Comune e sugli altri canali di comunicazione.

Per segnalazioni telefonare al numero 0957970322.

Si raccomanda agli automobilisti e specialmente i conducenti dei mezzi a due ruote di prestare attenzione e procedere a passo d'uomo in caso di carreggiata allagata, di forte vento per possibile caduta rami ed ingombro delle carreggiate da parte di materiale vario trascinato dall'acqua meteorica e/o dal vento.

Si raccomanda inoltre, di attenersi alle seguenti norme comportamentali di “auto protezione”:

prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità;

limitare l’uso di automezzi privati al solo scopo di estrema necessità;

non percorrere strade con alberature medio alte;

non sostare in prossimità di alberi di medio e alto fusto;

non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;

non intraprendere attività in aree naturali specie se a ridosso di fiumi o di fiumare

non percorrere un passaggio a guado durante e dopo un evento piovoso soprattutto se intenso, né a piedi né con un automezzo;

allontanarsi dalla località in caso di accertano rumori sospetti riconducibili all’edificio (scricchioli, tonfi) o in caso ci si accorga dell’apertura di lesioni nell’edificio;

allontanarsi dalla località in caso ci si accorga dell’apertura di fratture nel terreno o nel caso si avvertano rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante (specialmente durante e dopo eventi piovosi particolarmente intensi o molto prolungati);

nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere il gas, staccare l’elettricità e non dimenticare l’animale domestico.