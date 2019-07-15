MALTEMPO, ALLERTA GIALLA PURE PER LA PER LA GIORNATA DI DOMANI
Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 16 luglio, un’allerta meteo gialla per tutta la regione Sicilia.Sul sito della Protezione Civile si legge: piogge da isolate...
A cura di Redazione
15 luglio 2019 17:03
Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 16 luglio, un’allerta meteo gialla per tutta la regione Sicilia.
Sul sito della Protezione Civile si legge: piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
LE STRUTTURE LOCALI DI PROTEZIONE CIVILE ADOTTERANNO, AL RIGUARDO, LE PROCEDURE PREVISTE NEI PROPRI
PIANI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO