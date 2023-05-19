MALTEMPO, ALLERTA METEO ARANCIONE: I COMUNI RACCOMANDANO PRUDENZA. SCUOLE CHIUSE A CATANIE ED ACIREALE

A seguito del nuovo bollettino meteo diramato dalla protezione civile regionale che segnala un allerta meteo arancione, l'Amministrazioni Comunali raccomandano ai cittadini la necessaria prudenza negl...

A seguito del nuovo bollettino meteo diramato dalla protezione civile regionale che segnala un allerta meteo arancione, l'Amministrazioni Comunali raccomandano ai cittadini la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l’automobile, di evitare i sottopassi stradali; di non utilizzare mezzi a due ruote; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi e di stare lontani dalla riva del mare e dai corsi d’acqua.

SCUOLE CHIUSE NEI COMUNI DI CATANIA ED ACIREALE, APERTI NEL RESTO DELLA PROVINCIA

In via precauzionale, alla luce dell’aggravamento delle condizioni di maltempo e delle previsioni meteo e dei probabili scenari meteorologici negativi, come misura straordinaria di emergenza, il Commissario Straordinario di Catania Piero Mattei ha stabilito che sabato 20 maggio nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, vengano sospese le attività didattiche e pertanto gli alunni non dovranno recarsi a scuola, per evitare i rischi connessi agli spostamenti". E' quanto si legge in una nota del Comune.

Rimarranno chiusi i parchi comunali, il giardino Bellini e i cimiteri.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, raccomanda ai cittadini di prestare particolare attenzione ad eventuali raffiche di vento che possono causare pericoli legati alla caduta di cartelloni pubblicitari, di rami e alberi; di muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l’automobile, di evitare i sottopassi stradali; di non utilizzare mezzi a due ruote; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi e di stare lontani dalla riva del mare e dai corsi d’acqua.

Stesso provvedimento pure ad Acireale, il sindaco Stefano Alì, raccomanda alla popolazione di usare la massima prudenza, soprattutto negli spostamenti. Viene disposta, inoltre, la chiusura delle scuole, del cimitero e della villa Belvedere ed annullato il consueto mercato del sabato che si tiene nella zona della stadio.

SCUOLE CHIUSE IN SICILIA

Catania

In tutti i comuni della provincia di Ragusa

Acireale (CT)

Diramato da pochi minuti il bollettino della protezione civile che prevede da oggi fino alle 24 di domani, sabato 20 Maggio 2023 , l’avviso di rischio idrogeologico e idraulico con livello di allerta Arancione nella Sicilia Centro Orientale, compresa la provincia di Catania, gialla nel resto della Sicilia.

Da oggi 19.05.23, per 24-30h previsti venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti s-e.

Mareggiate lungo le coste esposte.

Dal 20.05.23, per 24-36h, previste piogge da sparse a diffuse, con rovesci o temporali e cumulate localmente abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 20 Maggio 2023

Ecco di seguito il bollettino:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 19/05/23

IN CONSIDERAZIONE DELL’ARRIVO DELLA TEMPESTA DENOMINATA NINO:

• PERSISTONO NELLA GIORNATA DI OGGI, VENERDI’ 19 MAGGIO 2023, E PER LE PROSSIME 30/36 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI ORIENTALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SU CALABRIA E SICILIA, IN INTENSIFICAZIONE A TEMPESTA NELLA GIORNATA DI DOMANI, SABATO 20 MAGGIO 2023; FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

• SI PREVEDONO, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 20 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 30, PRECIPITAZIONI ABBONDANTI, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO SUL PIEMONTE;

• SI PREVEDONO, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 20 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 42/48, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU SARDEGNA, CALABRIA E SICILIA, CON QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE CHE, NELLA GIORNATA DI DOMANI, POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA’ SULLA SICILIA ORIENTALE E CALABRIA MERIDIONALE;

• SI PREVEDE INOLTRE, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 20 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18, VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SU CAMPANIA E BASILICATA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE OCCIDENTALE DI QUEST’ULTIMA; FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

• SI PREVEDE INFINE, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 20 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18/24, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SULLO IONIO MERIDIONALE, IN ESTENSIONE ANCHE AL TIRRENO MERIDIONALE-SETTORE ORIENTALE.

C.N.M.C.A.