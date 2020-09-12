Maltempo: ancora piogge temporali e allerta gialla in Sicilia per la giornata di domani

Una saccatura tende ad isolare un minimo sul Tirreno meridionale, causa di spiccata instabilità su parte dell’Italia, interessando in particolar modo le aree tirreniche del Centro-Sud. Rovesci e tempo...

Una saccatura tende ad isolare un minimo sul Tirreno meridionale, causa di spiccata instabilità su parte dell’Italia, interessando in particolar modo le aree tirreniche del Centro-Sud. Rovesci e temporali sparsi, infatti, continueranno ad interessare la Sicilia estendendosi alla Calabria, mentre i fenomeni risulteranno più isolati sui restanti settori tirrenici centro-meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quello diffuso nei giorni precedenti. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi, sabato 12 settembre, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sulla Calabria, specie sui settori centro-meridionali. Dalla serata si prevede il persistere di precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 13 settembre, allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sulla Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.