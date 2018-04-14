Maltempo: ancora vento forte al Sud

L’avviso prevede per oggi, sabato 14 aprile venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte, su Sicilia e Calabria, in estensione sulla Sardegna. Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte.

Una depressione presente tra la Sicilia e la Tunisia, che ha determinato l’intensificazione dei venti sulle regioni meridionali dell’Italia, apporterà anche nella giornata di domani vento forte sulla Calabria, in estensione alla Basilicata e alla Puglia meridionale.

Dal primo mattino di domani, domenica 15 aprile, il persistere di venti forti o di burrasca sud-orientali sulla Calabria, in estensione a Basilicata e Puglia meridionale, con mareggiate lungo le coste esposte.

Permane l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.