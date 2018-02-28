Maltempo in arrivo, allerta meteo gialla per domani 1 Marzo
A cura di Redazione
28 febbraio 2018 21:00
Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato il bollettino per la giornata di domani, 1 marzo, che indica un'allerta 'gialla' per rischio idrogeologico su Catania.
Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.
L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.