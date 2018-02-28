95047

Maltempo in arrivo, allerta meteo gialla per domani 1 Marzo

Maltempo in arrivo, allerta meteo gialla per domani 1 Marzo

A cura di Redazione Redazione
28 febbraio 2018 21:00
Maltempo in arrivo, allerta meteo gialla per domani 1 Marzo -
News
Condividi

Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato il bollettino per la giornata di domani, 1 marzo, che indica un'allerta 'gialla' per rischio idrogeologico su Catania.

Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047