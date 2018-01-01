Maltempo, in arrivo pioggia e vento forte nel Sud Italia

Il transito di un veloce impulsoinstabile che si inserirà nell’area di bassa pressione diorigine atlantica che sta interessando il nostro paese,apporterà domani precipitazioni anche a carattere temporalesco.Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovoavviso di condizioni meteo avverse: dal pomeriggio di oggi ventinord-occidentali da forti a burrasca, con rinforzi di burrascaforte, sulla Sardegna, in estensione dalla sera-notte a Siciliae Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte. Dalle prime oredi domani, si prevedono venti di burrasca nord-occidentali suisettori alpini del Piemonte, con raffiche di foehn nelle valli elocalmente in pianura. L’avviso prevede inoltre precipitazioni,anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenicidi Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati darovesci di forte intensità, frequente attività elettrica,possibili grandinate e forti raffiche di vento.