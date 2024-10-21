MALTEMPO, AUTO INGHIOTTITA DA UNA VORAGINE A LAMEZIA TERME, PAURA PER IL CONDUCENTE

L'ondata di maltempo continua a colpire anche la Calabria. E di un'ondata vera e propria si può parlare per quanto successo lungo la strada statale 280 in direzione Lamezia Terme, dove un torrente è e...

L'ondata di maltempo continua a colpire anche la Calabria. E di un'ondata vera e propria si può parlare per quanto successo lungo la strada statale 280 in direzione Lamezia Terme, dove un torrente è esondato e il peso delle precipitazioni ha aperto una grossa voragine su entrambe le carreggiate divise da uno spartitraffico, dov'è sprofondata un'automobile.

Salvo il conducente.

Il cedimento ha provocato la chiusura della strada, arteria strategica perché collega il capoluogo regionale con la stazione ferroviaria e l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, che funziona regolarmente.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Le immagini diffuse dai vigili del fuoco ritraggono la buca, con l'auto bloccata dentro, mentre si riempie velocemente delle forti piogge che continuano a calare miste a fango.