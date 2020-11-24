MALTEMPO: CHIUSE STRADE IN ZONA "PORTE DI CATANIA" E ALLAGAMENTI A MOTTA SANT'ANASTASIA
Le aree più colpite sono state quelle a sud della città, zona Aeroporto, San Giuseppe la Rena, Villaggio San Maria Goretti.Nel pomeriggio erano stata interessata maggiormente le località di Paternò e...
Le aree più colpite sono state quelle a sud della città, zona Aeroporto, San Giuseppe la Rena, Villaggio San Maria Goretti.
Nel pomeriggio erano stata interessata maggiormente le località di Paternò e Motta S. Anastasia.
Il Responsabile UCPC del comune comunica che stanno per chiudere diverse strade in zona "Porte di Catania".
Allagamento zona Motta Sant'Anastasia: in un'abitazione di via Terrenere sono intervenute due squadre dell' OdV Esaf con tre pompe idrovore.
Intervento sul sottopasso di via Rosolino Pilo, (Motta S. Anastasia), dove sta operando la OdV protezione civile Adrano,
Al momento dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco , risultato espletato oltre 40 interventi di soccorso e una ventina sono in corso e in attesa di essere espletati.
Prevalentemente soccorsi a persona all'interno di auto in panne, allagamenti in locali al piano terra e seminterrato, allagamenti stradali.