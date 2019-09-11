MALTEMPO, CROLLI NELLA TIMPA DI ACIREALE, EVACUATE DIECI PERSONE
Nella tarda serata di ieri, verosimilmente a causa delle avverse condizioni meteo che hanno interessato il territorio della Provincia di Catania, si è verificato un distacco di massi dalla parete rocc...
Nella tarda serata di ieri, verosimilmente a causa delle avverse condizioni meteo che hanno interessato il territorio della Provincia di Catania, si è verificato un distacco di massi dalla parete rocciosa della Timpa di Acireale.
La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale si è subito recata sui luoghi del distacco per un sopralluogo di verifica, in via Tocco a Santa Maria La Scala, frazione di Acireale.
I Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza la zona per circa 300 metri con nastro segnaletico ed evacuato, in via precauzionale, le persone occupanti le abitazioni sottostanti.
Per quanto di competenza sono stati interessati anche il Sindaco del Comune di Acireale ed i tecnici comunali.
È stato richiesto inoltre l’intervento del Nucleo SAPR dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, per effettuare un sopralluogo dall’alto con l’ausilio di droni al fine di verificare le effettive condizioni del costone roccioso.