MALTEMPO: DA MARTEDÌ IN ARRIVO UNA NUOVA PERTURBAZIONE

Generale miglioramento e inizio della settimana all’insegna del tempo stabile, ma secondo le previsioni di Meteo Expert già fra martedì e mercoledì si prevede una nuova perturbazione sulle regioni del Centro-Sud e sulle isole maggiori, mentre nel Centro-Nord le temperature scenderanno sotto le medie.

«La seconda parte della settimana, al momento, si profila un pò meno variabile - osservano i meteorologi - grazie alla parziale rimonta dell’alta pressione, la cui influenza sarà più evidente al Nord e sulle regioni adriatiche, mentre il resto del Paese rimarrà alle prese con un’area instabile, che rimarrà quasi stazionaria fra il Nord Africa e il Mediterraneo occidentale». Da giovedì, proseguono, è atteso «un sensibile rialzo termico, grazie anche agli afflussi di aria calda da Sud».

L’arrivo di correnti più calde farà nuovamente alzare le temperature, portandole oltre la media in tutta Italia, fino a picchi compreso fra 28 e 31 gradi nell’area tirrenica, al Sud e sulle isole. Secondo invece le prime elaborazioni de iLMeteo.it non si escluderebbero valori termici anche prossimi ai 35-36°C sulla Sicilia e nel sud della Sardegna.

Nel fine settimana, conclude infine la nota di Meteo Expert, il tempo resterà ancora abbastanza soleggiato al Nord e lungo il versante adriatico, mentre le altre regioni potrebbero essere esposte a un’altra perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale.