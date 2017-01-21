MALTEMPO, ALLERTA “ROSSO” ORDINANZA DEL SINDACO

Chiusura dei parchi urbani, dei civici cimiteri e degli impianti sportivi comunali

Il Sindaco , Mauro Mangano, interviene con una ordinanza per fronteggiare l’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile per avverse condizioni meteo.

Si comunica che in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 23 del 21.01.2017, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno 22/01/2017 la "Chiusura dei parchi urbani, dei civici cimiteri degli impianti sportivi comunali per il giorno 22.01.2017 a seguito di avviso regionale di protezione civile che riporta il livello di allerta colore rosso per rischio idrogeologico ed idraulico trasmesso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile in data 21/01/2017 n.17021 ed a seguito di comunicazione da parte della Prefettura di Catania n. 94 del 21/01/2017"

Previsioni avverse condizioni meteorologiche.

In previsione di possibili condizioni meteo avverse previste per tutta la giornata di domenica 22 gennaio 2017 si avvisa la cittadinanza che questo Ente ha già allertato le necessarie strutture di protezione civile comunale al fine di un attento monitoraggio dell’evolversi della situazione meteo. Sara nostra cura comunicare ulteriori aggiornamenti sulla base delle comunicazioni che perverranno, dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile e che saranno rese note sul sito internet del Comune e sugli altri canali di comunicazione. Per segnalazioni telefonare al numero 0957970322.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e procedere a passo d'uomo in caso di forte nubifragio per possibile scoperchiamento dei tombini dalla propria sede nei seguenti incroci:

-via Vittorio Emanuele ang. via Strano,

-via Roma ang. Piazza Vittorio Veneto,

-via S. Caterina ang. Piazza Vittorio Veneto.

Inoltre per ristagno di acqua con altezza superiore a 40 cm l'incrocio tra via Fonte Maimonide con via Acque Grasse.

Si raccomanda inoltre, di attenersi alle seguenti norme comportamentali di “auto protezione”:

prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità;

limitare l’uso di automezzi privati al solo scopo di estrema necessità;

non percorrere strade con alberature medio alte;

non sostare in prossimità di alberi di medio e alto fusto;

non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;

non percorrere un passaggio a guado durante e dopo un evento piovoso soprattutto se intenso, né a piedi né con un automezzo;

allontanarsi dalla località in caso di accertano rumori sospetti riconducibili all’edificio (scricchioli, tonfi) o in caso ci si accorga dell’apertura di lesioni nell’edificio;

allontanarsi dalla località in caso ci si accorga dell’apertura di fratture nel terreno o nel caso si avvertano rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante (specialmente durante e dopo eventi piovosi particolarmente intensi o molto prolungati);

nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere il gas, staccare l’elettricità e non dimenticare l’animale domestico.

Per domani nelle province di Catania, Messina ed Enna livello di allerta meteo rosso. Dopo la conferma da parte del Dipartimento regionale di Protezione civile a Catania è scattato l’allerta meteo e sono state attivate tutte le procedure previste in questi casi.

L'’allerta di colore rosso (stato di ALLARME) per ciò che concerne il rischio idrogeologico ed il rischio idraulico

“SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI DI BURRASCA O BURRASCA FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, IN RAPIDA ESTENSIONE. PRECIPITAZIONI SPARSE, TENDENTI A DIFFUSE CON FENOMENI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ’, FREQUENTE ATTIVITÀ’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO”

NOTA DEL SINDACO SU TWITTER:

Per domani allerta della protezione civile. Massima cautela per il rischio di forte piogge e venti.

Pertanto, si consiglia ai cittadini, in caso di forti piogge o vento:

- Prendere tutti gli accorgimenti di prudenza;

- Prestare la massima attenzione durante gli spostamenti e nelle attività all'aperto;

- Non soggiornare a livelli inondabili, piani terra, seminterrati, cantine o garage;

- Evitare di uscire di casa se non è strettamente indispensabile;

In caso di EMERGENZA:

- Rinunciare a porre in salvo i beni materiali in caso di alluvione;

- Non sostare sui ponti o presso gli argini dei torrenti, altresì lungo le spiagge o le scogliere;

- Limitare gli spostamenti, se non necessari ed urgenti;

- Prestare la massima attenzione alle indicazione fornite delle Autorità;