MALTEMPO, DIVERSI COMUNI SENZA LUCE E ACQUA, L'AVVISO DEI COMUNI EVITATE L'ACCENSIONE DI ELETTRODOMESTICI CHE POTREBBERO SUBIRE DANNI CAUSATI DALLA BASSA TENSIONE

A causa del passaggio dell’uragano mediterraneo e del forte maltempo che, nel corso delle ultime ore, si è violentemente abbattuto lungo il versante orientale dell’Isola, sono diversi i blackout registrati nei Comuni Acesi, che lamentano di trovarsi in condizioni critiche senza luce e acqua.

Tanti gli interventi dei Vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per alberi e lampioni caduti che hanno avuto ripercussioni sulla transitabilità delle vie

Secondo quanto riportato in una nota diffusa da parte dell’amministrazione comunale di Francavilla di Sicilia che invita i cittadini ad evitare l’accensione di elettrodomestici, a causa della bassa tensione rilevata in questo momento. Il comune ha sottolineato la mancanza di elettricità in tutta la zona orientale della Sicilia.

“Si invita la cittadinanza ad evitare l’accensione di elettrodomestici che potrebbero subire danni causati dalla bassa tensione rilevata in questo momento.” “Siamo riusciti a metterci in contatto con gli addetti ai lavori che ci hanno comunicato che il guasto si è verificato sulla rete AT di Terna che stamattina ha lasciato al buio circa 135.000 utenze”, si legge nella nota.