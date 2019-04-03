MALTEMPO, DOMANI ALLERTA GIALLA, FORTI VENTI E TEMPORALI IN ARRIVO

Avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 del 3 aprile alle 24.00 del 4 aprile 2019CONDIMETEO:DAL MATTINO DI DOMANI, GIOVEDÌ 04 APRILE 2019, E PER...

Avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 del 3 aprile alle 24.00 del 4 aprile 2019

CONDIMETEO:

DAL MATTINO DI DOMANI, GIOVEDÌ 04 APRILE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA', FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO

In arrivo temporali, neve e venti forti a causa di una profonda saccatura nord-atlantica che farà sentire i propri effetti dapprima sulle regioni settentrionali, specie sulla Liguria e sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia, e quindi con nevicate via via più diffuse sui settori alpini.

Domani la perturbazione insisterà, con fenomeni localmente intensi al nord ed al centro, specie sulle regioni tirreniche, estendendosi poi a Sicilia e Calabria.

Si avrà inoltre un deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali.

Sulla base quindi delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione a Liguria, Veneto, province autonome di Trento e Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Dal mattino di domani, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Umbria, zone interne di Abruzzo e Molise, Sicilia e Calabria.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 4 aprile, allerta arancione su parte di Lombardia e Veneto. Allerta gialla su gran parte del territorio italiano.