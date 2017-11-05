MALTEMPO, DOMANI “ALLERTA GIALLA” IN TUTTA LA SICILIA
La Protezione civile regionale ha diffuso, per domani 6 novembre, una allerta meteo giallo per condizioni avverse con riferimento alle prossime ore.Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità,...
La Protezione civile regionale ha diffuso, per domani 6 novembre, una allerta meteo giallo per condizioni avverse con riferimento alle prossime ore.
Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, grandinate e raffiche di vento.
Dalle prime ore di domani e per 18-24 ore, venti forti di burrasca.
L’allerta gialla è uno stato di preallarme, una misura precauzionale che non significa per forza essere certi che si verificherà un evento calamitoso. Il suo significato principale è quello dell’essere pronti.
L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.