95047

MALTEMPO, DOMANI “ALLERTA GIALLA” IN TUTTA LA SICILIA

La Protezione civile regionale ha diffuso, per domani 6 novembre, una allerta meteo giallo per condizioni avverse con riferimento alle prossime ore.Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità,...

A cura di Redazione Redazione
05 novembre 2017 18:35
MALTEMPO, DOMANI “ALLERTA GIALLA” IN TUTTA LA SICILIA -
Oltre 95047
Condividi

La Protezione civile regionale ha diffuso, per domani 6 novembre, una allerta meteo giallo per condizioni avverse con riferimento alle prossime ore.

Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, grandinate e raffiche di vento.

Dalle prime ore di domani e per 18-24 ore, venti forti di burrasca.

L’allerta gialla è uno stato di preallarme, una misura precauzionale che non significa per forza essere certi che si verificherà un evento calamitoso. Il suo significato principale è quello dell’essere pronti.

L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047