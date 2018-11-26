MALTEMPO, DOMANI ALLERTA GIALLA: TEMPORALI E MAREGGIATE

La Protezione Civile Regionale ha diramato l’avviso 18330, valido fino alle 24 di domani, 27 novembre, che prevede per tutta l’isola, nella giornata di domani, l’allerta gialla.In particolare, “dalla...

La Protezione Civile Regionale ha diramato l’avviso 18330, valido fino alle 24 di domani, 27 novembre, che prevede per tutta l’isola, nella giornata di domani, l’allerta gialla.

In particolare, “dalla serata di oggi, lunedi 26 novembre 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti forti dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte, con mareggiate lungo le coste esposte”.

Per la giornata di domani, precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.