MALTEMPO, DOMANI CHIUSE TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO IN TUTTA LA PROVINCIA DI CATANIA

Arriva l'ufficialità dopo il bollettino emesso da parte della protezione Civile che che prevede per la giornata di domani, 26 ottobre 2021 un ALLERTA ROSSA PER LA SICILIA ORIENTALE E di allerta arancione per il resto della Sicilia

LE SCUOLE SARANNO CHIUSE IN TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Al fine di consentire i doverosi controlli per le strade cittadine nonché per le scuole ed i luoghi pubblici si sta predisponendo la nuova ordinanza di chiusura di parchi, cimiteri, impianti sportivi e scuole di ogni ordine e grado.

Protezione civile e polizia locale sono già stati allertati. Invito tutti alla massima attenzione evitando gli spostamenti se non indispensabili

Con molta probabilità le scuole pure domani rimarranno chiuse, attendiamo conferma dai Sindaci che emetteranno le ordinanze

Per la giornata di domani, Martedì 26 ottobre 2021:

ZONA ROSSA Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Un intenso ciclone depressionario si sta strutturando in queste ore fra Nord-Africa e Sicilia e sarà responsabile di una fase di intenso maltempo sull’estremo Sud Italia, in particolare sulle aree ioniche

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.

Di seguito, il bollettino integrale per IL 26 OTTOBRE 2021

PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE

DI ROVESCIO O TEMPORALE:

- PER LE PROSSIME 12/18 ORE SULLA BASILICATA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SETTORI ORIENTALE E MERIDIONALE;

- PER LE PROSSIME 36 ORE SULLA CALABRIA, CON QUANTITATIVI CUMULATI CHE POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA' SUI SETTORI IONICO E MERIDIONALE;

- PER LE PROSSIME 48/60 ORE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTRORIENTALE DELL'ISOLA.

PERSISTE:

- PER LE PROSSIME 18/24 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SULLO IONIO CENTROMERIDIONALE;

- PER LE PROSSIME 48/60 ORE VENTO FORTE, DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE, SULLA CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE

CENTROMERIDIONALE DELLA REGIO

In attesa de bollettini di Vigilanza e di Criticità del DPC