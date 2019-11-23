MALTEMPO, DOMENICA DI TEMPORALI: SCATTA L'ALLERTA ARANCIONE
La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di Allerta arancione per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, domenica 24 novembre.L’alle...
La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di Allerta arancione per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, domenica 24 novembre.
L’allerta arancione interesserà buona parte della Sicilia, per temporali intensi con abbondanti piogge e con rischio mareggiate nelle zone costiere a causa dei venti forti.
IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE:
Previsti per le prossime 24/36 ore venti di burrasca dai quadranti meridionali con rinforzi fino a burrasca forte. mareggiate lungo le coste esposte, intense sui settori ionici.
Oggi e per le prossime 24/36 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse con rovesci o temporali persistenti sui settori ionici quantitativi abbondanti. precipitazioni con rovesci di forte intensità attività elettrica e forti raffiche di vento
Si raccomanda prudenza negli spostamenti.