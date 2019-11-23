95047

MALTEMPO, DOMENICA DI TEMPORALI: SCATTA L'ALLERTA ARANCIONE

A cura di Redazione Redazione
23 novembre 2019 17:02
MALTEMPO, DOMENICA DI TEMPORALI: SCATTA L'ALLERTA ARANCIONE -
La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di Allerta arancione per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, domenica 24 novembre.

L’allerta arancione interesserà buona parte della Sicilia, per temporali intensi con abbondanti piogge e con rischio mareggiate nelle zone costiere a causa dei venti forti.

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE:

Previsti per le prossime 24/36 ore  venti di burrasca dai quadranti meridionali con rinforzi fino a burrasca forte. mareggiate lungo le coste esposte, intense sui settori ionici.

Oggi e per le prossime 24/36 ore  si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse con rovesci o temporali persistenti sui settori ionici quantitativi abbondanti. precipitazioni con rovesci di forte intensità attività elettrica e forti raffiche di vento

Si raccomanda prudenza negli spostamenti.

