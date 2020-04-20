MALTEMPO E PIOGGE IN ARRIVO, ALLERTA GIALLA IN SICILIA FINO A DOMANI
La Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo di livello giallo in Sicilia per rischio idrogeologico da stasera e fino alla sera di domani 21 aprile.
Nell'Isola tra la notte e le prime ore di domani mattina sono previsti rovesci e temporali sparsi. Temperature in calo. Quella che è appena iniziata sarà per la Sicilia una settimana caratterizzata da tempo instabile almeno fino a giovedì.
Responsabile di questa fase di maltempo due vortici di bassa pressione: il primo, attualmente sulla Tunisia, si muoverà verso nord andandosi a collocare entro le prime ore di domani tra la Sardegna e la Sicilia. Lì, spiegano i meteorologi di 3bMeteo, resterà per tutta la giornatà consumandosi sul posto in attesa di essere letteralmente tamponato da un secondo vortice in rapida evoluzione dal vicino Atlantico fino al mare di Alboran con obiettivo ancora una volta il Sud d’Italia.