MALTEMPO: FORTISSIMO VENTO VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE, DANNI PURE A PATERNÒ

Tutte le squadre dei vigili del fuoco della provincia di Catania sono al momento impegnate per situazioni critiche generate dal forte vento che sta sferzando il territorio della provincia.

Da questa mattina sono stati espletati quasi 80 interventi di soccorso ed altrettanti sono in attesa di essere affrontati e ultimati.

Alberi su strada, cartelloni pericolanti, pali delle linee elettriche e telefoniche caduti, tetti scoperchiati, grondaie ed intonaci pericolanti.

Al momento, le zone della provincia particolarmente interessate dai danni provocati dal vento risultano Catania Nord, le aree pedemontane, Belpasso, Paternò ed il Calatino.

AGGIORNAMENTO

Tratto chiuso causa raffiche di vento nel tratto compreso tra Svincolo Ponte 5 Archi (Km. 97,9) e Svincolo Enna (Km. 119,4) in entrambe le direzioni Presenza di ostacoli in carreggiata. A CAUSA DEL PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE SI SCONSIGLIA IL TRANSITO LUNGO TUTTA LA TRATTA AUTOSTRADALE DA RESUTTANA SINO A CATANIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.